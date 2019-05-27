Президента Української асоціації футболу нардепа Андрія Павелка викликали до НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало президента Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України) та народного депутата від БПП Андрія Павелка для надання пояснень.

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НАЗК підозрює Андрія Павелка у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Це адміністративне правопорушення. Деталей у Національному агентстві з питань запобігання корупції не повідомляють.

Андрій Павелко має прибути до НАЗК для надання пояснень 28 або 29 травня протягом робочого дня.

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Хто такий Андрій Павелко

Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України). А також депутат Верховної Ради (пройшов у парламент за списком "Блоку Петра Порошенка" під 33 номером), заступник голови фракції БПП, голова Комітету ВРУ з питань бюджету.



Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів України у Києві у 2018 році названа донька Андрія Павелка фотографувалася з Кубком ЛЧ в автомобілі. Сам трофей возили містами України. Під час такого туру трофей виставили в одному з храмів Дніпра, де Павелко тримає його зі своїм тестем, кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".



У червні 2018 року НАБУ відкрило справу за фактом корупції в ФФУ, президентом якої є Павелко. Згідно з розслідуванням програми "Схеми", у 2016 році Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів.