При Зеленському в спорті поки нічого не змінилося, – українська ексчемпіонка світу
24-річна українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук поділилася думкою про зміни в українському спорті після приходу на пост президента Володимира Зеленського.
Про це срібна призерка чемпіонату світу 2019 року розповіла на Youtube-каналі "ОТДУШИВДУШУ".
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На даному етапі поки нічого не змінилося. Поміняли призові за чемпіонат світу Типу президентська стипендія. Колись вона була 9 тисяч, зараз вона збільшена орієнтовно до 24 тисяч за золото чемпіонату світу,
– сказала Бех.
- Марина Бех-Романчук виграла другий турнір у сезоні. Українка стрибнула на 6,96 метра й оновила найкращий результат сезону у світі, який також належав їй.
- У 2019 році Бех-Романчук стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики.
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