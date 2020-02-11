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При Зеленському в спорті поки нічого не змінилося, – українська ексчемпіонка світу

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Марина Бех-Романчук / facebook.com/UkrainianAthletics

24-річна українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук поділилася думкою про зміни в українському спорті після приходу на пост президента Володимира Зеленського.

Про це срібна призерка чемпіонату світу 2019 року розповіла на Youtube-каналі "ОТДУШИВДУШУ".

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На даному етапі поки нічого не змінилося. Поміняли призові за чемпіонат світу Типу президентська стипендія. Колись вона була 9 тисяч, зараз вона збільшена орієнтовно до 24 тисяч за золото чемпіонату світу,
– сказала Бех.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Володимир Зеленський Новини Спорту Марина Бех-Романчук
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