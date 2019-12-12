При жеребкуванні плей-офф ЛЄ "Шахтар" буде серед несіяних команд: можливі суперники

482 Читать новость на русском
"Шахтар" поступився "Аталанті" і тепер зіграє у ЛЄ

Донецький "Шахтар" у Харкові програв у вирішальному матчі групового етапу та вилетів з Ліги чемпіонів. Натомість "гірники" гратимуть в 1/16 фіналу Ліги Європи, але при жеребкуванні будуть серед несіяних команд.

Таким же шляхом, як і "Шахтар", підуть бельгійський "Брюгге", грецький "Олімпіакос" і німецький "Баєр".

До слова: "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео

Натомість до сіяних потрапили 4 команди, які також посіли треті місця у групах ЛЧ, але набрали більшу кількість залікових пунктів. Також туди потраплять 12 команд, які виграють свої групи у самій Лізі Європи. Усі вони є потенційними суперниками "гірників" в 1/16 фіналу Поки що серед сіяних точно будуть:

  • "Севілья" (Іспанія);
  • "Селтік" (Шотландія);
  • "Еспаньйол" (Іспанія);
  • "Зальцбург" (Австрія);
  • "Інтер" (Італія);
  • "Бенфіка" (Португалія);
  • "Аякс" (Нідерланди).

Інші 9 імовірних суперників "Шахтаря" визначаться за результатами останнього туру групового етапу, який відбудеться сьогодні. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться у понеділок, 16 грудня. 

До слова, зіграти на цій стадії може і київське "Динамо", якщо виграє вирішальний матч в іспанського "Лугано".

Чим займалися діти, коли не було ґаджетів: архівні фото
сьогодні
7924
Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 00:11 Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня
Юрій Семенюк 1488
сьогодні 00:03 Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 3353
11 грудня 14:39 Мілевський заявив про бажання повернутися в київське "Динамо" – відео
Вісент Луїс 2330
11 грудня 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 1170
11 грудня 07:54 У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео
Юрій Семенюк 2748
Новини
Більше новин
Залиште відгук