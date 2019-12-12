При жеребкуванні плей-офф ЛЄ "Шахтар" буде серед несіяних команд: можливі суперники
Донецький "Шахтар" у Харкові програв у вирішальному матчі групового етапу та вилетів з Ліги чемпіонів. Натомість "гірники" гратимуть в 1/16 фіналу Ліги Європи, але при жеребкуванні будуть серед несіяних команд.
Таким же шляхом, як і "Шахтар", підуть бельгійський "Брюгге", грецький "Олімпіакос" і німецький "Баєр".
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Натомість до сіяних потрапили 4 команди, які також посіли треті місця у групах ЛЧ, але набрали більшу кількість залікових пунктів. Також туди потраплять 12 команд, які виграють свої групи у самій Лізі Європи. Усі вони є потенційними суперниками "гірників" в 1/16 фіналу Поки що серед сіяних точно будуть:
- "Севілья" (Іспанія);
- "Селтік" (Шотландія);
- "Еспаньйол" (Іспанія);
- "Зальцбург" (Австрія);
- "Інтер" (Італія);
- "Бенфіка" (Португалія);
- "Аякс" (Нідерланди).
Інші 9 імовірних суперників "Шахтаря" визначаться за результатами останнього туру групового етапу, який відбудеться сьогодні. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться у понеділок, 16 грудня.
До слова, зіграти на цій стадії може і київське "Динамо", якщо виграє вирішальний матч в іспанського "Лугано".