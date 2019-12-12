При жеребкуванні плей-офф ЛЄ "Шахтар" буде серед несіяних команд: можливі суперники

Донецький "Шахтар" у Харкові програв у вирішальному матчі групового етапу та вилетів з Ліги чемпіонів. Натомість "гірники" гратимуть в 1/16 фіналу Ліги Європи, але при жеребкуванні будуть серед несіяних команд.

Таким же шляхом, як і "Шахтар", підуть бельгійський "Брюгге", грецький "Олімпіакос" і німецький "Баєр".

До слова: "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео

Натомість до сіяних потрапили 4 команди, які також посіли треті місця у групах ЛЧ, але набрали більшу кількість залікових пунктів. Також туди потраплять 12 команд, які виграють свої групи у самій Лізі Європи. Усі вони є потенційними суперниками "гірників" в 1/16 фіналу Поки що серед сіяних точно будуть:

"Севілья" (Іспанія);

"Селтік" (Шотландія);

"Еспаньйол" (Іспанія);

"Зальцбург" (Австрія);

"Інтер" (Італія);

"Бенфіка" (Португалія);

"Аякс" (Нідерланди).

Інші 9 імовірних суперників "Шахтаря" визначаться за результатами останнього туру групового етапу, який відбудеться сьогодні. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться у понеділок, 16 грудня.

До слова, зіграти на цій стадії може і київське "Динамо", якщо виграє вирішальний матч в іспанського "Лугано".