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Хто з власників клубів УПЛ серед найбагатших українців за версією Forbes

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Рінат Ахметов
Рінат Ахметов / shakhtar.com

Журнал "Forbes-Україна" опублікував список найбагатших осіб України. У десятку багатіїв потрапили власники українські клубів та близькі до футболу люди.

Список українських багатіїв "Forbes-Україна" опублікував вперше з 2016 року. Найбагатшою людиною в Україні є власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов.

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Четверо осіб з рейтингу, які пов'язані з українським футболом, є доларовими мільярдерами.

Список найбагатших українців, які пов'язані з футболом

  1. Рінат Ахметов – власник донецького "Шахтар"
    Статок 2,8 мільярда доларів
  1. Олександр Герега – віцепрезидент Української асоціації футболу, намагався купити львівські "Карпати"
    Разом з дружиною статок 1,3 мільярда доларів
  1. Костянтин Жеваго – почесний президент полтавської "Ворскли"
    Статок 1,1 мільярда доларів
  1. Ігор Коломойський – колишній власник ФК "Дніпро". Його пов’язують з багатьма українськими клубами через офшорні компанії, в тому числі і "Карпатами" та "Дніпро-1"
    Статок 1 мільярд доларів
  1. Вадим Новинський – ексвласник ФК "Севастополь". Офшорна компанія, яку пов’язують з ним, нещодавно викупила стадіон одеського "Чорноморця"
    Статок 810 мільйонів доларів
  1. Олександр Ярославський – колишній власник ФК "Металіст". Намагається відновити команду у Харкові
    Статок 725 мільйонів доларів.

У топ-15 рейтингу не потрапили брати Суркіси, які володіють київським "Динамо".

Хто керує клубами УПЛ

  • ФК "Шахтар" – Рінат Ахметов
  • ФК "Динамо" – Ігор Суркіс
  • ФК "Зоря" – Євген Геллер
  • ФК "Десна" – Володимир Левін
  • ПФК "Львів" – Богдан Копитко
  • ФК "Маріуполь" – Тарік Махмуд Чаудрі
  • ФК "Олександрія" – Сергій Кузьменко
  • СК "Дніпро-1" – Юрій Береза
  • ФК "Олімпік" – Владислав Гельзін
  • ФК "Карпати" – Олег Смалійчук (50% акцій)
  • ФК "Колос" – Андрій Засуха
  • ФК "Ворскла" – Костянтин Жеваго
Автор: Михайло Гема
Теги: УПЛ Футбол Спорт Ігор Коломойський Костянтин Жеваго Рінат Ахметов Шахтар
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