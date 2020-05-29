Хто з власників клубів УПЛ серед найбагатших українців за версією Forbes
Журнал "Forbes-Україна" опублікував список найбагатших осіб України. У десятку багатіїв потрапили власники українські клубів та близькі до футболу люди.
Список українських багатіїв "Forbes-Україна" опублікував вперше з 2016 року. Найбагатшою людиною в Україні є власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов.
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Четверо осіб з рейтингу, які пов'язані з українським футболом, є доларовими мільярдерами.
Список найбагатших українців, які пов'язані з футболом
- Рінат Ахметов – власник донецького "Шахтар"
Статок 2,8 мільярда доларів
- Олександр Герега – віцепрезидент Української асоціації футболу, намагався купити львівські "Карпати"
Разом з дружиною статок 1,3 мільярда доларів
- Костянтин Жеваго – почесний президент полтавської "Ворскли"
Статок 1,1 мільярда доларів
- Ігор Коломойський – колишній власник ФК "Дніпро". Його пов’язують з багатьма українськими клубами через офшорні компанії, в тому числі і "Карпатами" та "Дніпро-1"
Статок 1 мільярд доларів
- Вадим Новинський – ексвласник ФК "Севастополь". Офшорна компанія, яку пов’язують з ним, нещодавно викупила стадіон одеського "Чорноморця"
Статок 810 мільйонів доларів
- Олександр Ярославський – колишній власник ФК "Металіст". Намагається відновити команду у Харкові
Статок 725 мільйонів доларів.
У топ-15 рейтингу не потрапили брати Суркіси, які володіють київським "Динамо".
Хто керує клубами УПЛ
- ФК "Шахтар" – Рінат Ахметов
- ФК "Динамо" – Ігор Суркіс
- ФК "Зоря" – Євген Геллер
- ФК "Десна" – Володимир Левін
- ПФК "Львів" – Богдан Копитко
- ФК "Маріуполь" – Тарік Махмуд Чаудрі
- ФК "Олександрія" – Сергій Кузьменко
- СК "Дніпро-1" – Юрій Береза
- ФК "Олімпік" – Владислав Гельзін
- ФК "Карпати" – Олег Смалійчук (50% акцій)
- ФК "Колос" – Андрій Засуха
- ФК "Ворскла" – Костянтин Жеваго