Хто з власників клубів УПЛ серед найбагатших українців за версією Forbes

Журнал "Forbes-Україна" опублікував список найбагатших осіб України. У десятку багатіїв потрапили власники українські клубів та близькі до футболу люди.

Список українських багатіїв "Forbes-Україна" опублікував вперше з 2016 року. Найбагатшою людиною в Україні є власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов.

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Четверо осіб з рейтингу, які пов'язані з українським футболом, є доларовими мільярдерами.

Список найбагатших українців, які пов'язані з футболом

Рінат Ахметов – власник донецького "Шахтар"

Статок 2,8 мільярда доларів

Олександр Герега – віцепрезидент Української асоціації футболу, намагався купити львівські "Карпати"

Разом з дружиною статок 1,3 мільярда доларів

Костянтин Жеваго – почесний президент полтавської "Ворскли"

Статок 1,1 мільярда доларів

Ігор Коломойський – колишній власник ФК "Дніпро". Його пов’язують з багатьма українськими клубами через офшорні компанії, в тому числі і "Карпатами" та "Дніпро-1"

Статок 1 мільярд доларів

Вадим Новинський – ексвласник ФК "Севастополь". Офшорна компанія, яку пов’язують з ним, нещодавно викупила стадіон одеського "Чорноморця"

Статок 810 мільйонів доларів

Олександр Ярославський – колишній власник ФК "Металіст". Намагається відновити команду у Харкові

Статок 725 мільйонів доларів.

У топ-15 рейтингу не потрапили брати Суркіси, які володіють київським "Динамо".

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