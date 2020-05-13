Придбати будь-якою ціною: "Рома" розпочала переговори по трансферу нападника збірної України

Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес потрапив до сфери інтересів італійської "Роми".

У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросив спортивного директора "Роми" Джанлуку Петракі зробити все можливе для підписання нападника, повідомляє Romapress.net.

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Фонсека попросив клубне керівництво "за будь-яку ціну спробувати привезти свого колишнього підопічного в столицю Італії".

Жуніор Мораес розглядається в якості ідеального варіанту для посилення атаки "Роми" на наступний сезон, так як він прекрасно знайомий з системою гри Фонсеки, а також буде відносно недорогим варіантом на ринку, так як його контракт з "Шахтарем" закінчується в наступному році.

У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за "Шахтар" в усіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.

Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.

В січні в підписанні Мораеса були зацікавлені "Рома" і "Болонья". Сам нападник заявляв, що в майбутньому хоче повернутися в "Сантос".

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