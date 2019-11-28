Приголомшливий гольовий пас Лукаку став найкращим у Лізі чемпіонів: відео
Бельгійський гренадер Ромелу Лукаку став автором так званого "Skill of the Day!" у Лізі чемпіонів. 27 листопада нападник міланського "Інтера" віддав дивовижну результативну передачу в Лізі чемпіонів.
Команда Лукаку в 5 турі Ліги чемпіонів на виїзді грала зі "Славією" з Праги. У першому таймі команди обмінялися голами, а Лукаку зробив першу в грі результативну передачу на Мартінеса.
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По перерві Ромелу своїм голом вивів "Інтер" вперед. А на 88 хвилині тандем Лукаку й Мартінес встановили підсумковий результат гри 3:1.
Лукаку з флангу вирізав на Мартінеса, який з меж штрафного пробив точно в один дотик.
Відео передачі Лукаку
Завдяки двом результативним передачам та голу Лукаку претендує на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів.
Його конкурентами є Роберт Левандовський з "Баварії", Ліонель Мессі з "Барселони" та Кейлор Навас з ПСЖ. Проголосувати за свого фаворита можна на сайті УЄФА.
Результати 5 туру Ліги чемпіонів – дивіться тут.