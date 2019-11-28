Приголомшливий гольовий пас Лукаку став найкращим у Лізі чемпіонів: відео

769 Читать новость на русском
Ромелу Лукаку / twitter.com/inter

Бельгійський гренадер Ромелу Лукаку став автором так званого "Skill of the Day!" у Лізі чемпіонів. 27 листопада нападник міланського "Інтера" віддав дивовижну результативну передачу в Лізі чемпіонів.

Команда Лукаку в 5 турі Ліги чемпіонів на виїзді грала зі "Славією" з Праги. У першому таймі команди обмінялися голами, а Лукаку зробив першу в грі результативну передачу на Мартінеса.

Читайте також: "Барселона", "Лейпциг" та ще 6 команд достроково вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів

По перерві Ромелу своїм голом вивів "Інтер" вперед. А на 88 хвилині тандем Лукаку й Мартінес встановили підсумковий результат гри 3:1.

Лукаку з флангу вирізав на Мартінеса, який з меж штрафного пробив точно в один дотик.

Відео передачі Лукаку

Завдяки двом результативним передачам та голу Лукаку претендує на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів.

Його конкурентами є Роберт Левандовський з "Баварії", Ліонель Мессі з "Барселони" та Кейлор Навас з ПСЖ. Проголосувати за свого фаворита можна на сайті УЄФА.

Результати 5 туру Ліги чемпіонів – дивіться тут.

Як "русский мир" змінив Луганськ: сумний фоторепортаж
сьогодні
11672
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Інтер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хокеїст НХЛ сидячи закинув шайбу за 0,2 секунди до кінця гри: відео
сьогодні 11:01 Хокеїст НХЛ сидячи закинув шайбу за 0,2 секунди до кінця гри: відео
Юрій Семенюк 1681
Мессі побив рекорд Ліги чемпіонів у ювілейному матчі за "Барселону": відео
сьогодні 09:13 Мессі побив рекорд Ліги чемпіонів у ювілейному матчі за "Барселону": відео
Юрій Семенюк 1191
Олександрія – Вольфсбург: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 08:30 Олександрія – Вольфсбург: анонс матчу Ліги Європи
Михайло Гема 164
Ліга чемпіонів: "Лейпциг" здійснив неймовірний камбек, "Інтер" здолав "Славію"
сьогодні 07:56 Ліга чемпіонів: "Лейпциг" здійснив неймовірний камбек, "Інтер" здолав "Славію"
Юрій Семенюк 1159
Божевільний удар Світоліної став найкращим у жовтні: відео
сьогодні 07:20 Божевільний удар Світоліної став найкращим у жовтні: відео
Юрій Семенюк 1478
Новини
Більше новин
Залиште відгук