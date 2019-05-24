"Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
В Івано-Франківську відбувся товариський матч між командою Першої ліги України "Прикарпаттям" та португальським грандом "Брагою".
Прикарпаття – Брага 1:2
Голи: Цюцюра, 50 – Еліас, 31, 86
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Товариський матч відбувся ввечері в четвер, 23-го травня, на міському стадіоні "Рух".
Гості першими відкрили рахунок у матчі. На 31 хвилині відзначився Еліас. По перерві українська команда відігралася. Гол на свій рахунок записав Цюцюра.
На 76-й хвилині Крешпу не забив пенальті. Однак на 86 хвилині гості таки вирвали перемогу. Дубль оформив Еліас.
Товариський матч проводився, оскільки Івано-Франківськ та Брага – міста-побратими.
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