Приклад мужності: футболістка вивихнула коліно під час матчу та продовжила гру – шокуюче відео

У жіночому чемпіонаті Шотландії з футболу зустрілись "Сент-Міррен" і "Інвернесс". Несамовитий епізод відбувся під час матчу жіночих футбольних команд.

Капітан жіночої футбольної команди "Сент-Міррен" Джейн О'Тул показала приклад мужності під час матчу проти Інвернесс Каледоніан Тісл.

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Після зіткнення з суперницею впала і при цьому вивихнула коліно. О'Тул, перемагаючи біль, декількома ударами руки поставила його назад.

Залишається додати, що футболістці це вдалося. Після чого вона встала, відмовилася від заміни та дограла матч до кінця. "Сент-Міррен" розгромно програв – 0:7.

Після фінального свистка для шотландського телеканалу представник "Сент-Міррен" заявив: "Наш капітан – жорстка жінка. Ви не зможете збити її з ніг – навіть в цьому випадку вона піднялася і зіграла всі 90 хвилин".

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