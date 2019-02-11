Прикра невдача не дозволила українській команді поборотися за перемогу в Rally Sarma: фото

Команда Eurolamp World Rally Team взяла участь у другому етапі чемпіонатів Латвії та Естонії з ралі – Rally Sarma. В 44 раз гонка зібрала на старті 71 екіпаж.

Ще до старту гонки українсько-естонський дует Валерія Горбаня та Сергія Ларенса вважався одним з фаворитів. Зелено-червоний Mini JCW WRC після фінішу першої спецділянки знаходився на другій сходинці генеральної класифікації.

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Однак поборотися за призові місця і за перемогу завадив виліт з траси. П'ятнадцятихвилинна втрата часу відкинула екіпаж далеко за межі першої десятки абсолютного заліку.

"Ми засіли в замет якраз перед фінішним поворотом, там не було глядачів і ми відкопувались дуже довго. Довелося піддомкрачувати машину, шукати колоди, підкладати їх і, звичайно, шансів на перемогу вже не було. Далі їхали вже у своє задоволення", – розповів після фінішу Валерій Горбань.

В середині дистанції екіпаж відзначився перемогою на спецділянці. Це стало маленькою втіхою для чинних чемпіонів Латвії та Естонії.

Естонський і Латвійський чемпіонати беруть перепочинок до травня. Саме тоді їхні шляхи розійдуться. Порушить "ралійну тишу" гонка в околицях Таллінна.

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