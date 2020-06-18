Відомий російський тренер і функціонер Валентин Балахничьов може потрапити за ґрати. Французька прокуратура просить чотири роки в'язниці для колишнього президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) .

Тренера звинувачують у корупції

Згідно з розслідуванням французької влади, Балахничьов був частиною корупційної схеми колишнього керівництва Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) на чолі з Ламіне Діаком. Про це інформує AFP.

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Звинувачення попросило чотири роки позбавлення волі для Діака-старшого, а також п'ять років – для його сина Папи Массати Діака, який займав в IAAF посаду радника з маркетингу.

Обидва звинувачуються у причетності до корупції в федерації і в приховуванні позитивних допінг-проб російських спортсменів.

Як повідомляє AFP, крім тюремного терміну, обвинувачення просить стягнути з Балахничьов штраф у розмірі 1,8 мільйона євро.

Прокурори запропонували також покарати колишнього тренера збірної Росії Олексія Мельникова. Його взяли під варту на два роки і стягнули штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Балахничьова і Мельников звинувачуються у здирстві у спортсменів з допінговими проблемами на суму 3,45 мільйона євро в обмін на "повний захист".

Балахничьов очолював ВФЛА з 1990 до 2015 року. Він залишив пост у 2016 році після відповідного рішення про його довічну дискваліфікацію Міжнародною легкоатлетичною асоціацію на тлі допінгового скандалу в російській легкої атлетики.

Фахівець не має грошей для захисту

У коментарі "Інтерфакс-Росія" 71-річний російський фахівець заявив, що ця історія триває з 2017 року.

З цього часу мені не приходило жодного повідомлення, листа або факсу, мене спеціально не інформують про хід процесу,

– сказав Балахничьов.

Також, за словами тренера, його дивує, що для нього просять покарання більш суворе, ніж для інших учасників процесу про корупцію в Міжнародній легкоатлетичній федерації.

"Це виглядає дуже суперечливо і є порушенням усіх процедур. Адже я навіть не знаю змісту звинувачення. Якась вакханалія нескінченна", – додав він.

Балахничьов підкреслив, що не має коштів для свого захисту.