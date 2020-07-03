Лідерки пляжного волейболу України сестри Махно засмучені тим, що держава їх не підтримує. Дівчата почали говорити про радикальні варіанти після того, як чиновники позбавили їх законної стипендії.

Про це розповіли волейболістки у сюжеті NewsRoom на телеканалі "Київ".

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Радикальні думки

Функціонери федерації волейболу України (ФВУ) забрали у чинних чемпіонок України з пляжного волейболу сестер Ірина та Інна Махно законну стипендію.

При цьому призерки останнього чемпіонату України фінансуються у повному обсязі. Зараз дівчата активно тренуються, що повністю відновити фізичні кондиції до майбутніх змагань.

Такі дії з боку ФВУ змусили спортсменок задуматися про виступ під іншим прапором. Дівчата є одними із найкращих у світі волейболісток, тому пропозицій у спортсменок вистачає.