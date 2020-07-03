Прикро, що держава нас не підтримує: волейболістки заговорили про зміну громадянства
Лідерки пляжного волейболу України сестри Махно засмучені тим, що держава їх не підтримує. Дівчата почали говорити про радикальні варіанти після того, як чиновники позбавили їх законної стипендії.
Читайте також:Ще один гравець збірної України продовжить кар'єру в Росії
Радикальні думки
Я – патріотка своєї країни і навіть ніколи не хотіла представляти іншу державу. Але коли ти бачиш таке ставлення до тебе, то з'являються думки про виступи за інші країни,
– сказала Інна Махно.
За словами волейболістки, у сестер з'являється думка, чому б не виступати там, де тебе будуть поважати, де з тобою будуть рахуватись.
Вони засмучені, що в Україні не бачать їх здобутки та всіляко не підтримують.
Користувачі Мережі обурені поведінкою чиновників в даній ситуації і вимагають відповідей від ФВУ.
Підкреслимо, що сестри Махно є чинними чемпіонками України, які дуже вдало представляють Україну за її межами. Дівчата є неодноразовими переможницями міжнародних турнірів з пляжного волейболу та призерками престижних змагань далеко за кордоном.
Раніше повідомлялось, що український волейболіст Дмитро Пашицький отримав російське громадянство. Пашицький, який донедавна виступав за "Кузбас", перейшов у "Зеніт".