Донецький "Олімпік" відмовився піти назустріч львівським "Карпатам" щодо перенесення гри у рамках чемпіонату України. Відповідно до календаря, клуби мали зустрітися 20 червня. Та "Карпати" просять перенести гру через спалах COVID-19 у клубі.

"Карпати" й "Олімпік" борються за виживання

Як повідомляє "ТаТоТаке", "Олімпік" відмовляється йти на будь-які поступки щодо їхнього матчу проти "Карпат" у 27 турі УПЛ.

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Повідомлялося, що "Карпати" лише 16 червня вийшли з карантину. За інформацією "ТаТоТаке", через це львівський клуб просить змістити матч на 23 червня і перенести гру зі Львова у Київ.

Другий матч "Карпат" пропонують провести вже у Львові.

Як стверджує "ТаТоТаке", "Олімпік" зайняв принципову позицію і відмовив "Карпатам".

"Олімпік" мстить?

У "ТаТоТаке" припускають, що "Олімпік" вирішив відплатити "Карпатам" тією ж монетою за інцидент у 2016 році.

Тоді "Карпати" відмовились грати на замерзлому полі сумського стадіону.

Також ситуацію "підігріває" турнірне становище клубів. "Карпати" останні в турнірній таблиці і програють "Олімпіку" 9 очок.

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Раніше не протестував проти перенесення матчу з львів'янами "Маріуполь". Хоча азовська команда подолала половину шляху, щоб зіграти матч.

"Карпати" і "Маріуполь" домовилися провести дві гри у Маріуполь. Також було перенесено два матчі "Карпат" проти "Ворскли" та "Дніпра-1".

Яка ситуація у "Карпатах"