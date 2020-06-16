Принципова позиція: "Олімпік" відмовився перенести гру з "Карпатами", які вийшли з карантину
Донецький "Олімпік" відмовився піти назустріч львівським "Карпатам" щодо перенесення гри у рамках чемпіонату України. Відповідно до календаря, клуби мали зустрітися 20 червня. Та "Карпати" просять перенести гру через спалах COVID-19 у клубі.
"Карпати" й "Олімпік" борються за виживання
Як повідомляє "ТаТоТаке", "Олімпік" відмовляється йти на будь-які поступки щодо їхнього матчу проти "Карпат" у 27 турі УПЛ.
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Повідомлялося, що "Карпати" лише 16 червня вийшли з карантину. За інформацією "ТаТоТаке", через це львівський клуб просить змістити матч на 23 червня і перенести гру зі Львова у Київ.
Другий матч "Карпат" пропонують провести вже у Львові.
Як стверджує "ТаТоТаке", "Олімпік" зайняв принципову позицію і відмовив "Карпатам".
"Олімпік" мстить?
У "ТаТоТаке" припускають, що "Олімпік" вирішив відплатити "Карпатам" тією ж монетою за інцидент у 2016 році.
Тоді "Карпати" відмовились грати на замерзлому полі сумського стадіону.
Також ситуацію "підігріває" турнірне становище клубів. "Карпати" останні в турнірній таблиці і програють "Олімпіку" 9 очок.
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Раніше не протестував проти перенесення матчу з львів'янами "Маріуполь". Хоча азовська команда подолала половину шляху, щоб зіграти матч.
"Карпати" і "Маріуполь" домовилися провести дві гри у Маріуполь. Також було перенесено два матчі "Карпат" проти "Ворскли" та "Дніпра-1".
Яка ситуація у "Карпатах"
- 16 червня "Карпати" вийшли з карантину. Футболісти й працівники клубу пройшли ПЛР-тестування.
- Восьмеро футболістів та п'ятеро працівників "Карпат" все ще мають ознаки COVID-19 і продовжують залишатися ізольованими.
- "Карпати" розпочнуть тренувальний процес з усіма здоровими гравцями. До основного складу залучать групу юних футболістів.