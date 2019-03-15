Принципове дербі у Першій лізі може зібрати більше глядачів, аніж деякі команди УПЛ

Вже невдовзі відновляться матчі у Першій лізі. 23 березня між собою зіграють принципові суперники – харківський "Металіст 1925" прийматиме "Дніпро-1". Останній посідають перше місце у турнірній таблиці. "Металіст 1925" – другий з відставанням у п’ять очок. Тож обидві команди претендують на вихід до УПЛ.

На матч у Харкові 23 березня може прийти 20 тисяч глядачів. За словами комерційного директора клубу "Металіст 1925" Антона Іванова, станом на 14 березня вже продано понад 7 тисяч квитків на цей матч. Очікується, що на гру прийде близько 20 тисяч уболівальників. При цьому що найдешевші перепустки на гру – від 10 гривень.

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Варто зазначити, що показник у 20 тисяч вболівальників на матчі – доволі рідке явище в українському футболі (за виключенням матчів національної збірної та ігор в єврокубках). Для прикладу, в останньому турі УПЛ 10 березня "Шахтар" у Харкові на матчі проти "Карпат" зібрав 4746 глядачів. "Динамо" ж в цей день на НСК "Олімпійський" у Києві у дербі проти "Арсеналу" могло розраховувати лише на 7686 вболівальників. Хоча ще за тур до цього 2 березня на матч "Чорноморця" в Одесі" проти "Шахтаря" прийшло 10125 глядачів, а львівське дербі між "Карпатами" та "Львовом" зібрало 12252 глядачів. Та найбільше в УПЛ у 2019 році зібрав матч "Динамо" – "Зоря". При цьому що він відбувся у понеділок, 25 лютого, о 18:30. Але на нього прийшло 12764 вболівальників. На матч "Шахтар" – "Олександрія" у цей же день завітало лише 2889 вболівальників. А це був матч першої та третьої команд УПЛ.

Решта команд в УПЛ збирають значно менше. У 2019 році "Десна" змогла зібрати 5500 глядачів на матч проти "Динамо". Протистояння "Зорі" та "Ворскли" у Запоріжжі переглянуло 2115 глядачів на трибунах. На матч "Маріуполя" проти "Десни" прийшло 1214 глядачів, а на гру проти "Чорноморця" – 2227. Полтавська "Ворскла" у грі проти "Карпат" зібрала 1115 вболівальників, на матч проти "Десни" – 1602. Третя "Олександрія" теж не збирає повний стадіон "Ніка" – 1063 глядачів на матчі проти "Олімпіка" та 1405 – проти "Маріуполя".

"Львів" не може зібрати й тисячі вболівальників на своїх матчах. На гру проти "Чорноморця" прийшло 700 глядачів, а на матч проти "Зорі" – 949. Ще гірша ситуація у київського "Арсеналу". Матч проти "Десни" з трибун стадіону дивилося 525 осіб. Та найменше глядачів на матч УПЛ прийшло на гру "Олімпіка" проти "Арсеналу" – лише 420 осіб.

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Найбільше глядачів в УПЛ в цьому сезоні прийшло на матч "Динамо" – "Шахтар" 3 серпня 2018 року. Тоді у Києві на НСК "Олімпійський" зібралося 46475 вболівальників. На матч у Харкові між цими командами 3 листопада 2018 року прийшло лише 17125 глядачів.

Варто додати, що "Металіст 1925" на домашніх матчах у Першій Лізі збирає від 4 до 10 тисяч глядачів. А перший матч між "Металіст 1925" та "Дніпро-1" 11 серпня 2018 року на цей матч у Дніпрі закінчився перемогою харківської команди 2:0. Тоді на гру прийшов 7121 глядач.