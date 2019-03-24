Принциповий матч "Металіст 1925" – "Дніпро-1" зібрав понад 22 тисячі глядачів на трибунах: відео

Перед матчем між харківським "Металіст -1925" та "Дніпро-1" команди розділяло 5 очок. Попереду були дніпряни. Тож очна зустріч між цими командами у Харкові мала принципове значення.

Металіст 1925 – Дніпро-1 1:2

Голи: Жданов, 10 – Куліш, 28 (пен), Кузик, 49

Вилучення: Гранкін, 29 (Металіст 1925)

Якщо б "Металіст" переміг у цьому матчі, він би наблизився на відстань двох очок до лідера. Перемога "Дніпра" робила його майже недосяжним для переслідувачів, відтак головним претендентом на пряму путівку в УПЛ. Тим більше, що у першому матчі в Дніпрі перемогли саме гравці "Металіст 1925".

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Були вони близькі й до домашньої перемоги. Вже на 10-ій хвилині Олександр Жданов відкрив рахунок у цьому матчі після подачі з кутового.

Та протягом трьох хвилин – з 27-ої до 29-ої – все для "Металіста" змінилося. Спочатку Данило Каневцев заробив пенальті у свої ворота. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Станіслав Куліш. А після цього Дмитро Гранкін отримав пряму червону картку та залишив господарів поля у меншості.

Переможний гол "Дніпро-1" забив вже по перерві. Команді вдалася атака лівим флангом, яку ударом закінчував Орест Кузик. Незначний рикошет, і Каневцев вже не дотягнувся до м'яча, який залетів у ворота.

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Але й "Металіст", попри гру у меншості, міг розраховувати на нічию. Та після подачі з кутового м'яч влучив у штангу.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Дніпро-1

Варто зазначити, що на цей матч у Харкові прийшло 22 362 вболівальника. Це найкращий показник нинішнього сезону у Першій лізі. Крім того, це другий показник по відвідуваності в сезоні 2018/19 в цілому в Україні, якщо не брати до уваги матчі єврокубків. Також це найкращий показник для матчів Першої ліги з сезону 2002/03. Тоді поєдинок "Спартака "і кропивницької "Зірки" в Сумах подивилися 29300 глядачів.

Глядачі на трибунах ОСК "Металіст"