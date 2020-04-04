"Привіт, сусіди": дівчина-боєць UFC опублікувала нові фото в оголеному вигляді
26-річна американська спортсменка Пейдж Ванзант, яка виступає в UFC в найлегшій ваговій категорії, виклала в Instagram фото з чоловіком Остіном Вандерфордом.
На опублікованому фото пара вийшла на терасу в оголеному вигляді, прикривши інтимні місця парасолькою.
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"Привіт, сусіди", – свідчить підпис до фото.
Раніше спортсменка показала фото в подібному стилі з домашнього тренування, де вона та її чоловік тренуються повністю оголеними.
- Ванзант виграла вісім з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Через травми дівчина змушена була пропустити цілий рік.
- За контрактом з UFC у Ванзант залишився ще один бій. Її суперницею стане боєць з Бразилії Аманда Рібас.
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