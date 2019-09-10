Приємно буде згадати, що грав не тільки проти Роналду, але і української зірки, – хавбек Литви

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Федір Черних
Федір Черних / ФК "Динамо" Москва

У суботу, 7 вересня, збірна України здобула розгромну перемогу у кваліфікації на Євро-2020 проти збірної Литви. Після матчу футболісти Литви дали коментарі.

Півзахисник збірної Литви Федір Черних прокоментував поразку від України (0:3).

У матеріалі Спорт24: Шанси України та інших збірних пробитися на Євро-2020

На жаль, в своїх прогнозах я не помилився. В інтерв'ю ЗМІ напередодні поєдинку я стверджував, що українська збірна в числі європейських топ-команд, і нам буде дуже складно кинути їй виклик. Головне, що в українців у кожній лінії є лідери, які в скрутну хвилину можуть взяти гру на себе.

Знаєте, може, через багато років приємно буде згадати, що довелося зіграти не тільки проти знаменитого Кріштіану Роналду, але і проти української футбольної зірки,
– сказав Черних.

На цей момент підопічні Андрія Шевченка набрали 13 очок. Відтак, за певних обставин Україні достатньо набрати ще 4 бали, що гарантує поїздку на чемпіонат Європи.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Дніпрі 10 вересня. Українці зіграють контрольний поєдинок проти Нігерії.

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Теги: Збірна України з футболу Спорт Футбол Кріштіану Роналду Литва – Україна
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