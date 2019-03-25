Приємно, коли на тебе звертає увагу Роналду, – гравець збірної України Миколенко

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився емоціями від протистояння з Португалією (0:0) в рамках кваліфікаційного матчу на Євро-2020.

Також Миколенко зазначив, що не хотів жорстко грати проти Кріштіану Роналду. Захиснику приємно, що зоряний португалець звернув на нього увагу.

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"Бернарду Сілва – швидкий, креативний гравець, дуже різкий, приймає нестандартні рішення. Два тижні тому я грав проти Педро, він мені теж дуже сильно сподобався. Це два футболісти, проти яких було дуже важко грати", – сказав футболіст у програмі "Профутбол".

Не намагався грати навмисно жорстко [проти Роналду]. Так виходило, що вибивав в м'яч, і в кінці потрапляв в ногу. Але я не хотів. Він мені теж потрапляв. Так що трохи один одному вставили. Приємно, коли на тебе звертає увагу один з найкращих гравців світу, але я не надаю цьому великого значення.

25 березня збірна України проведе другий матч відбору до Євро-2020 проти команди Люксембургу. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Спорт 24 писав, що в Люксембургу панує відмінна атмосфера на тренуванні збірної України. Більше всіх, як і зазвичай, веселиться Євген Коноплянка, який знайшов собі нову жертву.

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