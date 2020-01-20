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Приємно настільки, що перезбуджуюся: Ракіцький розповів про перший рік в "Зеніті"

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Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

30-річний український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький підбив підсумки свого першого року в пітерській команді.

Слова футболіста цитує офіційний сайт ФК "Зеніт".

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– Зараз рівно рік, як ви перейшли в "Зеніт".

– Майже рівно. Дайте згадаю. Я 24 січня прилетів до Пітера. День потусувався з дружиною, погуляв по морозу...

– Відчули, так би мовити.

– Клас, мені подобається, люблю таку погоду. Особливо коли сніг, морозець. Не люблю дощі, як зараз. Ми ще з Петербурга полетіли на Мальдіви у відпустку, а там днів десять — зливи. До першої години дня сонечко проглядається, а потім поливає.

– Давайте повернемося до нашої теми. Рік в Петербурзі. Як би ви його оцінили?

– Щасливий для мене. Знайшов шикарний стадіон, шикарну команду, обладнане місто, приголомшливих уболівальників. Пишаюся їх підтримкою.

– Як вам кричалка: "Ракіцький, гол!"?

– Чесно, вони коли кричать, я не можу забити (сміється). Мене це бентежить. Нехай краще кричать: "Зеніт", гол!"

– Ви один з небагатьох футболістів, на адресу яких лунають персональні заряди.

– Це приємно настільки, що я починаю перезбуджуватися. Це клас, круто, такого ніколи зі мною не було, але це збиває (сміється).

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ярослав Ракіцький
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