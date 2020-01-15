Приємно повернутися додому, – український тренер прокоментував своє призначення в клуб з Росії

52-річний український фахівець Роман Пилипчук призначений новим наставником "Спартака-2", який виступає в ФНЛ.

Контракт із Пилипчуком розрахований до кінця наступного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Приємно повернутися додому. Дякую керівництву клубу за довіру. Дуже радий, що повернувся назад в "Спартак" працювати. Докладу всіх знань і зусиль, щоб команда рухалася вперед,

– сказав Пилипчук.

В якості гравця Пилипчук виступав за іванівський "Текстильник", московське "Динамо", "Спартак" з Владикавказа, ізраїльські клуби "Маккабі" з Герцлії, Нетанії і Петах-Тікви. Завершив кар'єру в донецькому "Металурзі" в 2003-му році.

В якості тренера Пилипчук працював у луганській "Зорі", ярославському "Шиннику", кишинівській "Дачії", калінінградській "Балтиці", московському і мінському "Динамо", донецькому "Олімпіку", "Спартаку" з Юрмали, збірній Таджикистану і грозненському «Ахматі».

З 2016-го по 2018 роки Пилипчук входив в тренерський штаб "Спартака", ставши чемпіоном Росії та володарем Суперкубка Росії. Головним тренером "Спартака" з 2016-го по 2018 роки був італійський фахівець Массімо Каррера.