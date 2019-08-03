Приїзд Коноплянки в Стамбул не пов'язаний з нашим клубом, – президент "Бешикташа"

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шальке"

Турецький "Бешикташ" не планує підписувати півзахисника "Шальке" Євгена Коноплянку.

Президент "Бешикташа" Фікрет Орман спростував чутки про перехід в стан стамбульського гранда українського вінгера Євгена Коноплянки.

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Я також чув, що Коноплянка прибуде у Стамбул сьогодні о 18:30. Я вам чесно зізнаюсь, що згідно з турецькою пресою, цей гравець переходить у наш клуб щоночі.

Але я чітко можу сказати, що прибуття Коноплянки у Туреччину ніяк не пов'язане з переходом у Бешикташ. Ми займаємось пошуком гравців, але у нас на це є більше місяця, тому ми не поспішаємо,
– цитує президента Бешикташа TurksVoetbal.net.

Наразі актуальним залишається питання, де ж Коноплянка продовжить кар'єру. У німецькому клубі не приховують, що планують продати Євгена.

Претендентами на 29-річного Коноплянку називають турецькі клуби. За інформацією ЗМІ, Євген може перейти в стамбульський "Фенербахче". Спортивний директор турків Дамьєн Комоллі начебто вже літав до Німеччини домовлятися про перехід.

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Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку 2017 року із "Севільї" за 12,5 мільйонів євро. У минулому сезоні 29-річний вінгер взяв участь у 21 матчі команди у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Туреччини Євген Коноплянка
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