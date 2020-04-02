Прийміть виклик і виграйте футболку "Шахтаря" з автографом Сергія Кривцова

Донецький "Шахтар" запустив новий челендж. щоб зацікавити вболівальників під час карантину. Захисник Сергій Кривцов кинув виклик фанатам, пропонуючи повторити новий трюк з рулоном туалетного паперу та отримати хороший подарунок.

Цей конкурс донецький клуб запустив у своєму офіційному профілі у інстаграмі. Серед тих, хто зможе повторити трюк футболіста, будуть мати шанс виграти футболку "Шахтаря" з автографом захисника "гірників".

Читайте також Лідер "Шахтаря" взяв участь у челенджі Усика: відео

Потрібно записати цей трюк у вашому виконанні на відео та виставити його у інстаграмі із хештегом #ShakhtarChallenge.

На це донецький клуб дав вболівальникам рівно один тиждень. Конкурс буде тривати до 8 квітня.

Додамо, що не тільки "Шахтар" запустив челендж для українців. Гімнастка Анна Різатдінова разом із спортивним брендом Under Armour створила челендж, який триватиме 10 днів.

Кожного дня вона буде публікувати відео однієї вправи, яку треба виконувати. Після 10 вправи, за словами гімнастки, можна буде покращити свою розтяжку та сісти на шпагат. Найактивніші отримають подарунки від бренду.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.