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Прийміть виклик і виграйте футболку "Шахтаря" з автографом Сергія Кривцова

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Сергій Кривцов / twitter.com/fcshakhtar

Донецький "Шахтар" запустив новий челендж. щоб зацікавити вболівальників під час карантину. Захисник Сергій Кривцов кинув виклик фанатам, пропонуючи повторити новий трюк з рулоном туалетного паперу та отримати хороший подарунок.

Цей конкурс донецький клуб запустив у своєму офіційному профілі у інстаграмі. Серед тих, хто зможе повторити трюк футболіста, будуть мати шанс виграти футболку "Шахтаря" з автографом захисника "гірників". 

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#GIVEAWAY! Примите вызов и выиграйте футболку «Шахтера» с автографом Сергея Кривцова! ⠀ Для участия в розыгрыше необходимо: ⠀ 1. Быть подписчиком @fcshakhtar. 2. Повторить трюк Сергея Кривцова, записать его на видео и опубликовать ролик в Instagram с хештегом #ShakhtarChallenge. 3. Отметить в описании видео @fcshakhtar и @kriva4. ⠀ У вас есть неделя. Подведение итогов – 8 апреля с помощью random.org среди всех участников, которые опубликуют видео. Желаем удачи! ⠀ #GIVEAWAY! Прийміть виклик і виграйте футболку «Шахтаря» з автографом Сергія Кривцова! ⠀ Для участі в розіграші необхідно: ⠀ 1. Бути підписаним на @fcshakhtar. 2. Повторити трюк Сергія Кривцова, записати його на відео та опублікувати ролик в #Instagram із хештегом #ShakhtarChallenge. 3. Позначити в описі відео @fcshakhtar і @kriva4. ⠀ Ви маєте тиждень. Підбиття підсумків – 8 квітня за допомогою random.org серед усіх учасників, які опублікують відео. Зичимо успіху! ⠀ #GIVEAWAY! Take on the challenge and win a Shakhtar T-shirt autographed by Sergii Kryvtsov! ⠀ To participate in the draw, you are required to: ⠀ 1. Be a follower of @fcshakhtar. 2. Repeat the trick of Sergii Kryvtsov, film it and publish the video on Instagram with the hashtag #ShakhtarChallenge. 3. Tag @fcshakhtar and @kriva4 in the video description. ⠀ You have one week. The results will be summed up on April 8th using random.org among all the participants to have posted their videos. Good luck! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #розыгрыш #подарки #призы

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Потрібно записати цей трюк у вашому виконанні на відео та виставити його у інстаграмі із хештегом #ShakhtarChallenge.

На це донецький клуб дав вболівальникам рівно один тиждень. Конкурс буде тривати до 8 квітня.

Додамо, що не тільки "Шахтар" запустив челендж для українців. Гімнастка Анна Різатдінова разом із спортивним брендом Under Armour створила челенджякий триватиме 10 днів.

Кожного дня вона буде публікувати відео однієї вправи, яку треба виконувати. Після 10 вправи, за словами гімнастки, можна буде покращити свою розтяжку та сісти на шпагат. Найактивніші отримають подарунки від бренду.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Карантин в Україні 2020 Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
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