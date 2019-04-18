Прийшов час виграти світовий титул, – український боксер Дерев'янченко

Претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 KO) поділився планами після перемоги над Джеком Кулкаєм (25-4, 13 КО).

Слова українця приводить BoxingScene.

Читайте також: Ломаченко переміг Кроллу нокаутом у чемпіонському поєдинку

"Я відчував себе прекрасно з Кулкаєм. Він був дуже непоступливий, але завдяки моїм ударам, я домінував весь поєдинок і залишався зосереджений.

Я збираюся взяти короткий відпочинок і незабаром повернутися в зал. Моє завдання – бути активним і битися з найкращими боксерами дивізіону. Мій бій проти Джейкобса показав, що я можу змагатися з ким-завгодно. Зараз прийшов час виграти світовий титул,

– сказав Дерев'янченко.

До слова, у бою з Кулкаєм усі три судді віддали мінімальну перемогу українцеві – 116:112 і двічі по 115:113. Тепер Сергій Дерев'янченко є офіційним претендентом на чемпіонський пояс IBF, який він у попередньому бою роздільним рішенням суддів програв американцю Даніелю Джейкобсу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram