Призер Європейських ігор 2019 розповів про емоції під час гонки та після фінішу

Новоспечені віце-чемпіони ІІ Європейських ігор Мінська-2019 з веслування на байдарках і каное Олег Кухарик та Олександр Сиромятников одразу після "срібного" виступу поділилися з нами своїми емоціями.

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"Ця медаль не є несподіванкою для нас. Ми готувалися до цих престижних змагань протягом тривалого часу, налаштовувалися на сьогоднішню гонку, тож, раді, що все склалося так добре для нас", – сказав Олег Кухарик.

Олександр Сиромятников додав: "Емоції зашкалюють! Це просто неймовірно! Чесно кажучи, коли ми йшли по дистанції я навіть не розумів, що відбувається навкруги: на фініші подумав, що попереду нас десь 4-5 екіпажів. Коли побачив, що другі, був дуже здивований й щасливий. Дуже радий, що в тактичному плані нам сьогодні вдалося виконати завдання, тож, ми з медаллю. Щирі слова вдячності нашим тренерам, рідним та вболівальникам за підтримку, без якої цього успіху б не було!".

Варто додати, що медаль Олега Кухарика та Олександра Сиромятникова стала 20-ю для збірної України. Одразу за ними 21-у нагороду здобули Юрій Вандюк та Андрій Рибачок на дистанції 1000 м на каное-двійці.

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