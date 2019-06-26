Призер Європейських ігор 2019 розповів про емоції під час гонки та після фінішу

39 Читать новость на русском
Олег Кухарик та Олександр Сиромятников
Олег Кухарик та Олександр Сиромятников / НОК України

Новоспечені віце-чемпіони ІІ Європейських ігор Мінська-2019 з веслування на байдарках і каное Олег Кухарик та Олександр Сиромятников одразу після "срібного" виступу поділилися з нами своїми емоціями.

Більше про цю перемогу: Україна виборола дві срібні медалі з веслування на байдарках та каное

"Ця медаль не є несподіванкою для нас. Ми готувалися до цих престижних змагань протягом тривалого часу, налаштовувалися на сьогоднішню гонку, тож, раді, що все склалося так добре для нас", – сказав Олег Кухарик.

Олександр Сиромятников додав: "Емоції зашкалюють! Це просто неймовірно! Чесно кажучи, коли ми йшли по дистанції я навіть не розумів, що відбувається навкруги: на фініші подумав, що попереду нас десь 4-5 екіпажів. Коли побачив, що другі, був дуже здивований й щасливий. Дуже радий, що в тактичному плані нам сьогодні вдалося виконати завдання, тож, ми з медаллю. Щирі слова вдячності нашим тренерам, рідним та вболівальникам за підтримку, без якої цього успіху б не було!".

Варто додати, що медаль Олега Кухарика та Олександра Сиромятникова стала 20-ю для збірної України. Одразу за ними 21-у нагороду здобули Юрій Вандюк та Андрій Рибачок на дистанції 1000 м на каное-двійці.

Читайте також: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

blog_ava
Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
сьогодні
17180
Теги: Спорт Європейські ігри 2019 Новини Спорту Веслування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO
сьогодні 13:09 День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO
266
Трансфери команд УПЛ: онлайн
25 червня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
2581
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 10:20 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1195
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
сьогодні 08:27 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
3589
Двійник Мессі, видаючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
25 червня 21:39 Двійник Мессі, видаючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
2997
Новини
Більше новин
Залиште відгук