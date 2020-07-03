Призерка Європи легкоатлетка Ляхова розповіла, коли повернеться в Україну
Українська легкоатлетка Ольга Ляхова, яка через COVID-19 змушена була тренувалась у Кенії протягом 4 місяців нарешті повернеться на Батьківщину. Спортсменка зізналась, що буде сумувати за африканською країною.
Про це розповіла сама легкоатлетка у своєму Instagram. Дівчина розповіла, що вже 21 липня зможе прилетіти в Україну.
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Повернення легкоатлетки
Вона безліч разів змінювала квитки через перенесення рейсів, але гадає, що така ситуація була вже останньою.
Спортсменка зізнається, що пробувши 4 місяці в Кенії змогла усвідомити, що ця країна стала для неї вже рідною. Вона буде сумувати за африканською державою.
- У 2017 році на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетки у складі збірної України виборола золото. Ольга фінішувала першою у бігу на 800 метрів.
- Тріумф кременчужанки не пройшов непоміченим. Ляхова стала кращою легкоатлеткою червня.
- Цього ж року у Тайбеї відбулась Універсіада, де українка здобула срібло.
- У 2018 році в Сумах на чемпіонаті України спортсменка стала кращою на дистанції 800 метрів.
- Також у польському місті Торуні на міжнародному турнірі серії IAAF World Indoor Tour Ольга посіла другу сходинку п'єдесталу.
- На відкритому Кубку Стамбула з легкої атлетики у приміщенні Ольга змагалася у бігу на нетиповій для тебе дистанції 400 м, але змогла фінішувати третьою.
- У 2019 році на чемпіонаті Європи (Глазго) Ляхова у фіналі бігу на 800 метрів показала третій час.
- На ІІ Європейських іграх 2019 у Мінську брала участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика (DNA). У гонці переслідування разом з Яною Качур, Олексієм Поздняковим та Євгеном Гуцолом виборола золото. За результатами фіналу динамічної нової легкої атлетики (DNA) здобула друге золото на турнірі.
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