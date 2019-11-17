Призові за бій Джошуа – Руїс складуть майже 100 мільйонів доларів: хто скільки отримає

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Бій Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня

7 грудня в Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа. На кону стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA і WBO.

Вже відомі гонорари боксерів за цей бій. Так, Ентоні Джошуа отримає аж 85 мільйонів доларів. Натомість Енді Руїс, який і володіє чемпіонськими поясами, може розраховувати лише на 13 мільйонів євро. Тож британець отримає в 6,5 раза більше, повідомляє Boxing Kindgom.

До слова: У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео

Ще 20 мільйонів заробить промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка й організовує бій. Та її гонорар може бути більшим – все залежить від кількості проданих переглядів бою.

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

На рахунку 30-річного Руїса 34 бої в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги і зазнав однієї поразки. Його ровесник Джошуа здобув 22 перемоги у 23 поєдинках.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Ентоні Джошуа
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