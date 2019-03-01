Призовий фонд першого чемпіонату України з кіберспорту складе 1 мільйон гривень

Федерація кіберспорту України організовує перший чемпіонат України з кіберспортивних дисциплін. Українські аматори будуть з'ясовувати сильнішого у двох дисциплінах — CS:GO та Dota 2. Загальний призовий фонд цієї події складе 1 мільйон гривень – по 500 тисяч гривень на дисципліну.

Кваліфікації пройдуть у всіх обласних центрах України протягом 2019 року. 52 кращих колективів країни (по 26 команд на кожну з дисциплін), поїдуть на гранд-фінал, який пройде з 11 по 13 жовтня в місті Дніпро. Учасники отримають тревел-саппорт – Федерація кіберспорту України оплатить проїзд, проживання та харчування всіх команд. Про це йдеться на сайті Федерації кіберспорту.

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У кожному з міст Федерація кіберспорту України буде проводити кваліфікації протягом трьох днів. Це зроблено для того, щоб відбірковий етап був максимально комфортним для гравців. На кожен регіон, за винятком Києва, Дніпра та Харкова, виділено 2 квоти на гранд-фінал – по одній на дисципліну. Київ, Дніпро та Харків отримають по 2 квоти на кожну з дисциплін.

Турніри з CS:GO та Dota 2 пройдуть за системою double-elimination, при якій команда залишає змагання після двох поразок. Матчі будуть зіграні за форматом bo1 та bo3. Більш детальну інформацію про кожну регіональну кваліфікацію ви зможете знайти на сторінках нашого сайту та в соціальних мережах ближче до їх початку.

Команда може брати участь у регіональній кваліфікації тільки в тому випадку, якщо 3 її гравці з цієї області (решта членів колективу можуть бути з інших областей). Якщо, наприклад, у команді 2 гравці з Дніпра, 2 з Вінниці та 1 з Харкова, то Федерація кіберспорту України сама визначить, де команда буде проходити кваліфікацію.

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Щоб взяти участь у регіональній кваліфікації на чемпіонат України з кіберспорту, необхідно зареєструватися на платформі, пройти верифікацію особистості, а далі створити команду та запросити до неї гравців.

Призовий фонд кожної регіональної кваліфікації:

1 місце – 5 ігрових гарнітур Cerberus V2 та квота на гранд-фінал (включає тревел-саппорт)

2 місце – 5 ігрових мишок ROG Strix Impact

3 місце – 5 ігрових поверхонь Cerberus MAT Plus

Кращі гравці турніру в кожній з дисциплін (в кожній області) будуть нагороджені окулярами для геймерів під назвою Gunnar Vertex Onyx Amber. Федерація кіберспорту України також нагородить переможців регіональних кваліфікацій в Києві, Львові, Харкові та Одесі сертифікатами на 500 грн для кожного учасника команди. MVP гранд-фіналу в кожній дисципліні отримає по комп'ютерному ігровому кріслу.

Призовий фонд гранд-фіналу (кожна з дисциплін):



1 місце – 200 тисяч гривень

2 місце – 80 тисяч гривень

3-4 місця – 25 тисяч гривень

5-8 місця – 15 тисяч гривень

8-26 місця – 5 тисяч гривень

Дати регіональних кваліфікацій:

29-31 березня – Вінниця

05-07 квітень – Житомир

12-14 квітня – Рівне

19-21 квітня – Черкаси

26-28 квітня – Миколаїв

03-05 травня – Запоріжжя

10-12 травня – Луцьк

17-19 травня – Чернігів

24-26 травня – Херсон

07-09 червня – Чернівці

14-16 червня – Івано-Франківськ

21-23 червня – Кропивницький

28-30 червня – Тернопіль

05-07 липня – Суми

12-14 липня – Львів

19-21 липня – Полтава

26-28 липня – Харків

02-04 серпня – Донецьк (Покровськ)

09-11 серпня – Дніпро

16-18 серпня – Одеса

23-25 серпня – Київ

06-08 вересня – Хмельницький

13-15 вересня – Ужгород