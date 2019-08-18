Про бій Гвоздик – Бетербієв оголосили офіційно, українець зробив гарячий анонс

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Офіційно оголошено про те, що об'єднавчий бій непереможених чемпіонів-напівтяжів, володаря титулу WBC українця Олександра Гвоздика й чемпіона IBF росіянина Артура Бетербієва відбудеться 18 жовтня. Бій пройде у Філадельфії (США) на арені Liacouras Center.

Українець Олександр Гвоздик заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу, тому бій проти Бетербієва стане початком до завоювання усіх поясів.

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Спершу я поставив перед собою мету завоювати титул. А тепер хочу стати абсолютним чемпіоном світу. І ця місія починається з поєдинку проти Бетербієва. Це буде видовищний бій. Поєдинок, який точно порадує вболівальників. Вони просили про це, і ми їм це надамо. Точно знаю, що один з нас вийде з рингу об'єднаним чемпіоном. Моя перевага – найкращий у світі тренер Тедді Атлас. Це наш третій спільний бій. З його допомогою я стаю все кращим і кращим,
– цитує Гвоздика vRINGe.

Артур Бетербієв зробив більш скромну заяву. Росіянин анонсував великий бій.

Перш за все хочу подякувати Top Rank (промоутерська компанія, – Спорт24) і Гвоздику за те, що вони зробили цей об'єднавчий бій реальністю і подарували вболівальникам те, що вони від нас і вимагали. Чекайте великий бій між двома чемпіонами, які націлені на звання абсолюту. З нетерпінням чекаю бою,
– резюмував Артур.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик
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