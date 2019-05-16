Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео

Про оборонця англійського "Ліверпуля" Трента Александера-Арнольда зняли кумедну пародію через його виконання кутового удару в матчі проти "Барселони".

Як відомо, за рахунку 3:0 на користь "Ліверпуля" англійському клубу вдалося заробити кутовий удар, який вирішив виконати Трент Александер-Арнольд.

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Спершу футболіст чекав, щоб всі гравці традиційно зібралися у штрафному суперника, після чого можна було б виконати подачу.

Проте Арнольд несподівано для всіх вирішив прострілити у штрафний майданчик "Барселони". На пас захисника відгукнувся Дівок Орігі й забив четвертий вирішальний гол.

Що цікаво, початок моменту Орігі не бачив, однак швидко зорієнтувався та забив гол.

Після цього вийшло кумедне відео про Трента Александера-Арнольда.