Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду

Правильне харчування – одна з умов довголіття і здорового способу життя. Адже більшість хвороб в людей пов’язані з тим, що ми їмо. Дотримуючись елементарних правил здорового харчування, в поєднанні з регулярними фізичними навантаженнями, скорочується ризик різних хронічних захворювань та розладів, таких як ожиріння, серцево-судинні захворювання, діабет, підвищений тиск та рак.

Не вистачає мотивації для дотримання здорового способу харчування? Тоді на допомогу можуть прийти мотиваційні фільми про здоровий спосіб життя. Вони не лише надихнуть вас на нові звершення, а й допоможуть глибше зрозуміти шкоду деяких продукті та дій. Отож, пропонуємо вам переглянути корисні фільми про харчування.

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"Цукор" (The Sugar Film). 2014 рік

У цьому фільмі актор Деймон Гамо проводить над собою експеримент і починає харчуватися їжею, на якій написано "корисно для здоров'я". Нам показують, як багато прихованого цукру в пластівцях, йогуртах, протеїнових батончиках, соках і багатьох інших продуктах. У фільмі демонструються зміни, які відбуваються з тілом головного актора. Тут також розповідається про те, як будується індустрія харчової промисловості.

Офіційний трейлер фільму "Цукор"

"Ситий по горло" (Fed up). 2014 рік

У фільмі розповідається, чому продукти, якими харчувалися наші дідусі та бабусі, принесли їм довголіття. А також про те, як харчова промисловість скоротить тривалість життя наших дітей.

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Офіційний трейлер фільму "Ситий по горло"

"6 тижнів на траві" (Vagucated). 2010 рік

Смішний фільм про трьох м'ясоїдів, які вирішили стати на 6 тижнів веганами. Три всеїдні людини з різних країн намагаються бути вегетаріанцями впродовж шести тижнів. За цей час вони дізнаються, що вегетаріанство – не культ. Розуміють, що такий спосіб життя має свої переваги. І відкривають для себе жахливі умови життя тварин на виробничих фермах та шкоду, яку завдає тваринництво навколишньому середовищу.

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Фільм "6 тижнів на траві"

"Товстий, хворий і майже мертвий" (Fat, Sick & Nearly Dead). 2010 рік

40-річний бізнесмен вагою 150 кілограмів викидає всі свої таблетки, купує сокодавилку та 60 днів п'є тільки соки з фруктів та овочів. Чи зможе він поправити здоров'я і повернути стрункість? Ви дізнаєтеся в цьому фільмі.

Офіційний трейлер фільму "Товстий, хворий і майже мертвий"

"Розмір смаку" (Bite Size). 2014 рік

Історія чотирьох дітей, які страждають на ожиріння. Самоприйняття, пізнання та розвиток – чи допоможе це впоратися їм із зайвою вагою та проблемами зі здоров'ям? Фільм обіцяє надихнути багатьох "взяти себе в руки".

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Офіційний трейлер фільму "Розмір смаку"

"Подвійна порція" (Super Size Me) та "Подвійна порція 2" (Super Size Me 2). 2004 та 2019 рік

Головний актор Морган кожен день їсть в McDonalds і не тренується. Що буде з ним через місяць? Фільм, який вплинув на індустрію харчування в США ц 2004 році та вивів ідею здорового харчування на новий рівень.

Фільм "Подвійна порція"

У 2019 році вийшла друга частина фільму.

Офіційний трейлер фільму "Подвійна порція 2"

"Слово Р" (The C Word). 2016 рік

Як пов'язане харчування та рак? Як налагодити своє харчування, щоб уникнути цієї смертельної небезпеки? Меган О'Хара пережила рак і розповідає, як за допомогою харчування і фармацевтики уникнути цього і вилікуватися.

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Офіційний трейлер фільму "Слово Р"

"Поза їжі" (Beyond Food). 2017 рік.

Безліч точок зору про здоровий спосіб життя і правильне харчування стикаються в цьому фільмі. Хто правий? Фільм підштовхує на роздуми.

Офіційний трейлер фільму "Поза їжі"

Автор: Назарій Дзюбановський