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Про українську дзюдоїстку Дарію Білодід знімуть фільм – фото

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Дар'я Білодід / xsport.ua

Прем'єра документальної стрічки про успішну 18-річну Дарію Білодід призначена на березень. Вже відома назва фільму про спортсменку – "Анаконда"

Цією новиною зі своїми підписниками поділилась Білодід у своєму інстаграмі. 

Варто побачити Білодід засвітила стрункі ноги на відпочинку

25 березня ви побачите документальний фільм про мене, 
– прокоментувала світлину спортсменка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On March 25th you will see documentary film about me @mitsubishimotors_ukraine

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Додамо, українська дзюдоїстка Дарія Білодід нещодавно здобула першу медаль у цьому році. На турнірі серії Grand Slam у Парижі (Франція) українка здобула золоту нагороду. У фіналі Білодід у ваговій категорії до 48 кг перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога. Ця перемога стала для Дарії вже 18-ю поспіль.

Дарія Білодід є претендентом на звання "Герой спортивного року-2019", результати якого оголосять вже 9 березня.

Досягнення Дарії Білодід

  • Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
  • Дарія Білодід є дворазовою чемпіонкою світу 2018 та 2019 років.
  • Дарія Білодід у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
  • Чемпіонкою Європейських ігор 2019 року.
  • Дворазовою чемпіонкою Європи 2017 та 2019 років.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Дарія Білодід Дзюдо Спорт
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