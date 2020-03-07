Про українську дзюдоїстку Дарію Білодід знімуть фільм – фото
Прем'єра документальної стрічки про успішну 18-річну Дарію Білодід призначена на березень. Вже відома назва фільму про спортсменку – "Анаконда"
Цією новиною зі своїми підписниками поділилась Білодід у своєму інстаграмі.
Варто побачити Білодід засвітила стрункі ноги на відпочинку
25 березня ви побачите документальний фільм про мене,
– прокоментувала світлину спортсменка.
Додамо, українська дзюдоїстка Дарія Білодід нещодавно здобула першу медаль у цьому році. На турнірі серії Grand Slam у Парижі (Франція) українка здобула золоту нагороду. У фіналі Білодід у ваговій категорії до 48 кг перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога. Ця перемога стала для Дарії вже 18-ю поспіль.
Дарія Білодід є претендентом на звання "Герой спортивного року-2019", результати якого оголосять вже 9 березня.
Досягнення Дарії Білодід
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід є дворазовою чемпіонкою світу 2018 та 2019 років.
- Дарія Білодід у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонкою Європейських ігор 2019 року.
- Дворазовою чемпіонкою Європи 2017 та 2019 років.
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