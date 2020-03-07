Про українську дзюдоїстку Дарію Білодід знімуть фільм – фото

Прем'єра документальної стрічки про успішну 18-річну Дарію Білодід призначена на березень. Вже відома назва фільму про спортсменку – "Анаконда"

Цією новиною зі своїми підписниками поділилась Білодід у своєму інстаграмі.

Варто побачити Білодід засвітила стрункі ноги на відпочинку

25 березня ви побачите документальний фільм про мене,

– прокоментувала світлину спортсменка.

Додамо, українська дзюдоїстка Дарія Білодід нещодавно здобула першу медаль у цьому році. На турнірі серії Grand Slam у Парижі (Франція) українка здобула золоту нагороду. У фіналі Білодід у ваговій категорії до 48 кг перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога. Ця перемога стала для Дарії вже 18-ю поспіль.

Дарія Білодід є претендентом на звання "Герой спортивного року-2019", результати якого оголосять вже 9 березня.

Досягнення Дарії Білодід