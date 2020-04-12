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Про Україну мовчать: відомий тренер помітив зміни в російській пропаганді

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Вадим Євсєєв / ФК "Уфа"

Колишній футболіст збірної Росії, а нині головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв розповів про зміни на російському телебаченні.

Євсєєв висловив здивування малій присутності новин, пов'язаних з Україною.

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"Телевізор рідко включаю. Я не активний користувач. У нас зараз чогось про Україну всі мовчать, а три місяці тому тільки про неї говорили. У нас показують те, що дає рейтинги", – сказав Вадим Євсєєв в коментарі порталу "Чемпіонату".

  • Вадим Євсєєв очолює "Уфу" з березня 2019 року. Раніше фахівець працював в "СКА-Хабаровську", "Анжи", "Амкар" і "Текстильнику".
  • Але відомий, перш за все, завдяки фразі, сказаній після переможного матчу за вихід на Євро-2004 з Уельсом. Тоді Євсєєв, який став автором єдиного гола, прокричав у камеру: "Х** вам!"

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії
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