Про Україну мовчать: відомий тренер помітив зміни в російській пропаганді

Колишній футболіст збірної Росії, а нині головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв розповів про зміни на російському телебаченні.

Євсєєв висловив здивування малій присутності новин, пов'язаних з Україною.

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"Телевізор рідко включаю. Я не активний користувач. У нас зараз чогось про Україну всі мовчать, а три місяці тому тільки про неї говорили. У нас показують те, що дає рейтинги", – сказав Вадим Євсєєв в коментарі порталу "Чемпіонату".

Вадим Євсєєв очолює "Уфу" з березня 2019 року. Раніше фахівець працював в "СКА-Хабаровську", "Анжи", "Амкар" і "Текстильнику".

Але відомий, перш за все, завдяки фразі, сказаній після переможного матчу за вихід на Євро-2004 з Уельсом. Тоді Євсєєв, який став автором єдиного гола, прокричав у камеру: "Х** вам!"

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