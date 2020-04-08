Про завершення кар'єри буду думати після Олімпіади у Токіо: Харлан про майбутні плани

Чотириразова олімпійська призерка з фехтування Ольга Харлан розповіла про свої плани у спорті та скільки ще планує фехтувати.

Про це спортсменка розповіла у інтерв'ю для Redbull. Ольгу Харлан можна назвати однією із найбільш позитивних українських спортсменок. Але як зазначила спортсменка, усе життя вона не збирається фехтувати, але зараз Ольга не готова до такого серйозного кроку у її житті. Вона максимально свідомо підійде до рішення про завершення своєї спортивної кар'єри.

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Рішення щодо подальших спортивних планів буду ухвалювати вже після Олімпіади-2020. Бо підготовка до наступних Ігор розпочинається одразу після церемонії нагородження. Потрібно ухвалити рішення: закінчувати кар’єру, залишатися в спорті чи брати паузу, а потім повертатися. Це делікатне питання, яке ставить собі кожен атлет, а особливо ті, хто вже не вперше виступає на Олімпіадах,

– заявила Харлан.

Подібне рішення Ольга ухвалювала після минулої Олімпіади у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Тоді за словами фехтувальниці, вона вирішила зробити акцент на відновленні та продовжила змагатися.

Ольга розібралася з проблемним плечем, зробила операцію й вирішила, що оскільки залікувала свої травми, то обов'язково позмагається на наступній Олімпіаді-2020 у Токіо, яку нещодавно перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Як буде після Олімпійських ігор у Токіо спортсменка ще не знає, проте, мотивації та запалу за словами Ольги їй точно вистачає.



Ольга Харлан – одна з найбільш титулованих спортсменок України / Фото styler.rbc

Додамо, що Ольга Харлан одна із перших зреагувала у своїх соцмережах про перенесення Олімпіади на наступний рік.

Наша мрія відкладена на один рік, але, принаймні, зовсім не скасована (знайдемо тут щось позитивне). Ми точно будемо сильнішими і терплячішими! Головне, що всі ми повинні дбати про себе та свої сім’ї,

– прокоментувала Харлан.

Зараз спортсменка активно тренується у домашніх умовах та зовсім не здається, що Олімпіада у Токіо може стати останньою у її чудовій спортивній кар'єрі.

Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, срібна призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро (командна шабля), бронзова призерка Олімпіади 2012 та 2016 років в індивідуальні шаблі.

Багаторазова чемпіонка світу та Європи.

Найкраща спортсменка року 2008 та 2009 років. Неодноразово відзначалась званням "Найкраща спортсменка місяця в Україні" та є рекордсменом серед українських спортсменів за кількістю цих нагород (12 відзнак).

2018 року Ольга виграла загальний залік Кубка світу з фехтування на шаблях.

На церемонії "Герої спортивного року 2019" Ольга Харлан була нагороджена відзнакою "Народний вибір".

Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі. Такі ляльки є у колекції лише дев'ятьох спортсменок світу.

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