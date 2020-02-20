Проблеми з трансляцією матчу "Шахтар" – "Бенфіка": на Oll.tv пообіцяли компенсацію підписникам

Не всі вболівальники футболу змогли переглянути матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка". Вони не змогли зайти на Oll.tv, або ж на самому сайті виникали проблеми.

На сервісі це пояснили технічними проблемами.

"Вибачаємося за проблеми з переглядом під час футбольного матчу "Шахтар" – "Бенфіка". На жаль, частина технічного обладнання не витримала напруги. Наразі наші технічні фахівці перерозподіляють навантаження та вводять в експлуатацію резервні потужності для оперативного відновлення трансляції у всіх користувачів", – йдеться в повідомленні сервісу.

Як це було: "Шахтар" здолав "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи: два скасовані голи через VAR – відео

При цьому тим підписникам, які не змогли переглянути матч, на Oll.tv пообіцяли нарахувати компенсацію.

Варто відзначити, що це не вперше сервіс Oll.tv не справляється з напливом глядачів. У вівторок, 18 лютого, така ж ситуація виникла під час трансляції матчів Ліги чемпіонів "Атлетіко" – "Ліверпуль" та "Боруссія" – ПСЖ. При цьому Oll.tv входить до "Медіа група Україна", яка має ексклюзивне право на показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні.