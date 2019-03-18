Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов

202 Читать новость на русском
Максим Нефьодов
Максим Нефьодов

Донецький "Шахтар" своїми трансферами втримав економіку України. Все через продаж своїх футболістів закордон.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова, був момент, коли гривня могла "просісти за 40".

"Був день, коли єдиним, що утримало гривню від просідання за 40, став продаж "Шахтарем" одного зі своїх футболістів. Допоміг обов'язковий продаж частини валютної виручки – зла регуляція Нацбанку. Сталося ось таке чудо", – розповів Нефьодов у коментарі Liga.net.

Читайте також: Бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство

Однак він не уточнив, коли саме це відбулося, і кого з гравців продав "Шахтар". А також про яку валюту йде мова – долари чи євро.

Найважчий період економіка України переживала на початку 2015 року. Тоді у лютому гривня обвалилася в ціні майже вдвічі – з 16 до 28 гривень за долар. Однак тоді "Шахтар" гравців не продавав. Свої трансфери клуб здійснив влітку. 1 липня 2015 року Дуглас Коста перейшов у мюнхенську "Баварію" за 23 мільйони євро. Наступного дня "Мілан" заплатив за Луїса Адріано 8,5 мільйона євро.

blog_ava
Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
сьогодні
145291
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Трансфери Міністерство економічного розвитку і торгівлі Курси валют
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
сьогодні 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
199
Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
сьогодні 16:30 Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
Станіслав Безушко 420
Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
сьогодні 16:03 Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
52
Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
сьогодні 15:00 Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
176
Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
сьогодні 07:38 Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
465
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук