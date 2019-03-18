Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов

Донецький "Шахтар" своїми трансферами втримав економіку України. Все через продаж своїх футболістів закордон.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова, був момент, коли гривня могла "просісти за 40".

"Був день, коли єдиним, що утримало гривню від просідання за 40, став продаж "Шахтарем" одного зі своїх футболістів. Допоміг обов'язковий продаж частини валютної виручки – зла регуляція Нацбанку. Сталося ось таке чудо", – розповів Нефьодов у коментарі Liga.net.

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Однак він не уточнив, коли саме це відбулося, і кого з гравців продав "Шахтар". А також про яку валюту йде мова – долари чи євро.

Найважчий період економіка України переживала на початку 2015 року. Тоді у лютому гривня обвалилася в ціні майже вдвічі – з 16 до 28 гривень за долар. Однак тоді "Шахтар" гравців не продавав. Свої трансфери клуб здійснив влітку. 1 липня 2015 року Дуглас Коста перейшов у мюнхенську "Баварію" за 23 мільйони євро. Наступного дня "Мілан" заплатив за Луїса Адріано 8,5 мільйона євро.