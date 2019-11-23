"Продексім" гримнув дверима в останній грі Ліги чемпіонів, розгромивши чехів

23-го листопада відбувся поєдинок другого туру елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу. Херсонський "Продексім" розгромив празьку "Спарту".

Спарта Прага – Продексім 2:5

Голи: Драговський, 2, Ріцька, 19 – Волянюк, 1, 37, Шотурма, 6, Зварич, 38, 39

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На старті матчу команди обмінялися голами. На шостій хвилині херсонці вийшли вперед завдяки м'ячу Шотурма, але чехи знову зуміли відігратися.

У другому таймі "Продексім" зумів відзначитися тричі й не дозволив празькій команді забити бодай гол у відповідь. Відтак, переконлива перемога з рахунком 5:2.

Після цього матчу "Продексім" з 6-ма очками закріпився на 2-му місці в групі. Лідером квартету залишається "Барселона" з тими ж 6-ма очками.

Українці поступаються іспанцям за статистикою особистих зустрічей. Херсонський клуб позбавлений будь-яких шансів вийти у "Фінал чотирьох".