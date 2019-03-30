"Продексім" та "Ураган" пробилися до фіналу Кубка України з футзалу

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У вирішальному турнірі чотирьох, що приймає Івано-Франківськ, визначилися фіналісти. У фіналі Кубка України на "Продексім" чекає "Ураган".

"Продексім" переміг "Титан" з рахунком 4:2, а "Ураган" розбив "СумДУ" — 7:0.

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Господарі майданчику каменя на камені не залишили від Food Centre-СумДУ. Ураган вдруге поспіль пробився до фіналу національного Кубка. А чемпіон України "Продексім" свою путівку до вирішального поєдинку виборов набагато важче.

Продексім
"Продексім"

Команді Хаві Родрігеса протистояв бронзовий призер Екстраліги "Титан". Дубль Роніньо допоміг херсонцям все ж дотиснути опонента з рахунком 4:2.

 

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Теги: Спорт Футбол Футзал
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