Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва своєю постановою 11 червня наклав арешт на стадіон "Чорноморець" в Одесі, що унеможливило укладення договору його продажу з компанією Allrise Capital Inc, яка перемогла у відповідному аукціоні.

Про те, що покупець вже перерахував кошти за лот, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає "БізнесЦензор".

У Фонді звернули увагу, що положення Кримінального процесуального кодексу та закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" прямо забороняють накладення арешту на майно, що належить неплатоспроможного банку. В даному випадку стадіон знаходиться на балансі підприємства, що ліквідується "Імексбанку".

"У той же час найдивовижнішим в діях судді є той факт, що саме він раніше вже відміняв арешт інших активів АТ "Імексбанк". При цьому арешт стадіону неодноразово був визнаний незаконним постановами Київського апеляційного суду", – зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим Фонд гарантування вкладів почав підготовку відповідних скарг до Вищої Ради Правосуддя.

Постанову слідчого судді було оскаржено в апеляційному суді, а також банком було подано клопотання про скасування арешту майна до Шевченківського районного суду міста Києва. Апеляційна скарга Фонду призначена до розгляду на 2 липня, а клопотання про скасування арешту суд розгляне 3 липня.

Продаж стадіону "Чорноморець"

22 травня, відбувся черговий аукціон з продажу одеського стадіону "Чорноморець". Футбольну арену вдалося продати американській компанії. Окрім арени, до нових власників перейдуть офісні приміщення, фітнес-центр, ресторани, готель та підземний паркінг.

Що відомо про американську компанію?

За даними "Думская", це невелике приватне підприємство ALLRISE CAPITAL INC, засноване у 2016 році як ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. і перереєстроване торік.

Базується у місті Ірвайн, штат Каліфорнія (США).

Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників.

Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, виконавчий директор – Михайло Трубчік. У реєстраційних документах також згадується Володимир Євсєєв.