Прохання Онищенка: Різатдінова зізналася, як хотіла піти у політику
Бронзовий призер Олімпіади-2016 з гімнастики Анна Різатдінова розповіла про свою спробу зробити політичну кар'єру.
В інтерв'ю YouTube-каналу "36i6 TV" Різатдінова зазначила, що в минулому році вона балотувалася у Верховну Раду не за своєю ініціативою. Різатдінова в результаті не пройшла в Раду.
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Я хотіла йти в політику не за своєю ініціативою, це більше було прохання Саші (Онищенка, ексдепутата і колишнього чоловіка гімнастки, – ред.), піти по його округу. Але тоді я була однозначно не готова, я це розумію.
"Я хотіла піти не просто, щоб отримати мандат. Вважаю, що моє призначення – це розвивати спорт у нашій країні. Особливо в той момент, коли він абсолютно нікому не потрібен", – додала гімнастка.
Досягнення Анни Різатдінової
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Різатдінова двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- У 2016 році здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві.