Прохання Беленюка до уряду – помилкове, – радник Жданова

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Павло Булгак, радник міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, прокоментував прохання Жана Беленюка з приводу підвищення зарплат тренерів ДЮСШ.

Спорт 24 писав, що Беленюк звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з пропозицією підвищити зарплати тренерам. Беленюк зробив це перед поїздкою на чемпіонат світу з боротьби.

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Ціную ваше щире бажання допомогти підвищити зарплату тренерам ДЮСШ. Але таке прохання до уряду є помилковим. Ми роками боролися за те, щоб саме органи місцевого самоврядування від політики виживання масового спорту, зокрема ДЮСШ, переходили до їх розвитку за власні кошти, кошти місцевих бюджетів, отриманих в результаті децентралізації.

Це повинно стати для них нормою бюджетного планування. В їхній свідомості має засісти розуміння, що тільки вони і ніхто більше, відповідальні за розвиток ДЮСШ, які надають спортивні послуги власній громаді. І це їх найперший обов'язок забезпечити гідну оплату праці для тренерів місцевих спортшкіл,
– написав Булгак.


Сам Беленюк найближчі засідання Ради може пропустити. Він їде в Казахстан на чемпіонат світу з боротьби, який триватиме з 14 до 22 вересня.

Депутат від партії "Слуга народу", можливо, пропустить чотири пленарні засідання Верховної Ради, погоджувальну раду та роботу в комітетах, комісіях і фракціях.

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Теги: Спорт Жан Беленюк
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