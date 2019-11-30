Прохід українки Ягупової – найкращий момент 5 туру жіночої Євроліги: відео

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Аліна Ягупова / ФБУ

Капітан національної збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою в матчі Євроліги. Вона допомогла "Фенербахче" перемогти вдома італійську "Скіо" – 58:43.

Прохід Аліни Ягупової в цьому матчі став найкращим моментів 5 туру Євроліги.

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Зазначимо, що це вже четверта перемога "Фенербахче" в п'яти матчах групового етапу. Команда очолює групу В.

Аліна Ягупова залишається лідером за середньою результативністю – 20,2 очка за матч.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
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