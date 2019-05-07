Прокидайтесь, містер Мессі, – фанати "Ліверпуля" феєрверками вночі побудили гравців "Барселони"

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Прокидайтесь, містер Мессі, – фанати "Ліверпуля" феєрверками вночі побудили гравців "Барселони"

Вболівальники "Ліверпуля" готові на все заради перемоги їх улюбленої команди. Навіть не давати спати футболістам команди суперників.

Цього разу від їх дій постраждали гравці "Барселони". В ніч на 7 травня під готелем Hilton, де у Ліверпулі зупинилися "синьо-гранатові", фанати запустили феєрверк. При цьому на відео чути, як один з виконавців цього дійства говорить "wake up call for Mr Messi" (прокидайтеся, містер Мессі).

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Окрім намагання не дати виспатися гравцям "Барселони", фанати "Ліверпуля" порушили й британське законодавство. В Англії заборонено запускати феєрверки у громадських місцях з 23:00 до 07:00. Свою "акцію" вболівальники влаштували о 04:00 годині.

Фанати "Ліверпуля" не унікальні у таких діях. Цього сезону це вже робили вболівальники "Аякса". Вони вночі феєрверками будили футболістів "Реалу" та "Ювентусу". Правда це не дуже допомагало амстердамському клубу – "Аякс" вдома програв "Реалу", а з "Ювентусом" зіграв внічию. Але переміг обидві команди на виїзді та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Там він у першому матчі у Лондоні обіграв "Тоттенхем".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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