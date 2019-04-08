Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
Нападник французького ПСЖ Ерік-Максім Шупо-Мотінг не реалізував стовідсотковий момент в матчі чемпіонату зі "Страсбуром".
Камерунець після прострілу Крістофера Нкунку зупинив м'яч на лінії воріт суперника замість удару.
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ПСЖ у цьому матчі потрібна була перемога, щоб стати чемпіоном Франції за 8 турів до кінця. Однак команди зіграли 2:2.
Згодом Шупо-Мотінг прокоментував свій промах в матчі зі "Страсбуром".
"Спочатку я подумав, що Нкунку дасть мені пас. Але він пробив. Я подумав, що захисник, можливо, перехопить м'яч.
Потім я сумнівався: чіпати мені м'яч чи ні, я запитав себе: "Чи не в офсайді я?". Все пройшло дуже швидко. Я торкнувся м'яча, але він вдарився об штангу.
Мені соромно, тому що я думав, що м'яч зайде у ворота без моєї участі. Я прошу вибачення за це, але нам потрібно продовжувати грати в тому ж дусі, з високо піднятою головою", – сказав Ерік Максім Шупо-Мотінг в ефірі Canal +.