"Прометей" сенсаційно завдав поразки "Дніпру" та продовжив переможну серію

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"Прометей" сенсаційно завдав поразки "Дніпру" та продовжив переможну серію
"Прометей" сенсаційно завдав поразки "Дніпру" та продовжив переможну серію / fbu.ua

Команда Карлієкса Муйжнієкса в гостях завдала "Дніпру" першої поразки в новому сезоні Суперліги Парі-Матч.

Дніпро – Прометей 60:67 (16:12, 11:11,24:27, 9:17 )

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Попри втрату лідера Кулпеппера ще в першій половині гри "кам’янчани" не розгубилися та продемонстрували чудовий баскетбол у лігві володаря Кубку та Супебкубку України.

Бігмен дніпрян Кирило Фесенко виграв спірний м’яч і сам же через 14 секунд відправив його до кошика – 2:0 на користь господарів. Проте, вже в першій своїй атаці бігмен тепер вже "Прометея" Майєрс також був точним. Але, після цього команда Дениса Журавльова розпочала ривок 7:0, а наступні свої бали гості зуміли набрати лише на четвертій хвилині гри.

14:5 – саме такий рахунок був у матчі за три хвилини до завершення першої чверті, але гості зуміли вчасно прийти до тями і мінімізувати відрив перед перервою – 16:12.

У другому періоді команди продовжили грати в захисний баскетбол. Кожен з десятьох гравців на паркеті намагався максимально відпрацювати в захисті, що в підсумку і дало свій результат – на двох за 20 хвилин команди набрали рівно 50 балів – 27:23.

Третя чверть для обох колективів стала набагато результативнішою, адже за її підсумками команди набрали більше балів ніж за попередні два періоди.

Краще ж працювали в атаці та захисті гості: за відсутності Кулпеппера, який отримав ушкодження в другій чверті, добре себе проявили Трент та Маєрс, які повели команду за собою у важливий момент.

У четвертій десятихвилинці за три хвилини до завершення гри п’ятий фол отримав дніпрянин Макс Корнієнко, і в клатч-тайм команда Журавльова вкотилася без досвідченого центра. У вирішальний же момент капітан Дніпра Стас Тимофеєнко не влучив два дальні кидки, які б могли дати надію господарям на порятунок. У підсумку 60:67 – перша поразка в сезоні для "Дніпра", та четверта поспіль перемога для "Прометея".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Прометей БК Дніпро
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