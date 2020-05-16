Промоутер Усика хоче організувати боксерські бої у себе в дворі: фото

Промоутер Едді Хірн готується до проведення боксерських поєдинків у дворі свого старого сімейного будинку. Найбільшим боєм в нових умовах може стати зустріч Ділліан Уайта з Олександром Повєткіним.

За його задумом, з липня чотири суботи поспіль будуть проводитися боксерські вечори. Робоча назва турніру – Matchroom Fight Camp, повідомляє Daily Mail.

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Бої будуть проходити на подвір'ї, загальна територія якого становить 15 соток землі.



Боксерське шоу на подвір'ї Едді Хірна / Фото: Daily Mail

"Просто уявіть собі: літо, будинок весь підсвічений, на відстані видніється Канері-Уорф (діловий квартал в Лондоні, – ред.). Запускаються феєрверки. І після через пагорба виходять Уайт і Повєткін для рубки у мене на галявині", – розповів Хірн.

При цьому Matchroom готується заселяти боксерів і їх команди в готель неподалік, вона ж буде служити центром для тестування на коронавірус.

Нагадаємо, що Хірн також є сопромоутером українського ексчемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

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