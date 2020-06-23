Промоутер Олександр Красюк сказав, що Усик зараз не розглядає варіант закінчення кар'єри. Українець хоче досягнути ще серйозніших результатів.

Про це повідомляє промоутер українця, пише SkySport. За його словами, колись усі змушені закінчити спортивну кар'єру, але зараз Усик готовий перемагати суперників та здобувати високі результати.

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Усик хоче стати єдиним боксером в історії, який став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях,

– заявив менеджер.

Наступний поєдинок українця має відбутись із британцем Дереком Чісорою.

Усик – Чісора: головне про поєдинок

Офіційно бій мав відбутися ще 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Та поєдинок вимушено перенесли через карантин.

На цей момент точна дата бою не повідомляється.

Однак глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн припустив, що зустріч відбудеться у жовтні.

Повідомлялося, що бій може пройти у Саудівській Аравії.

Кар'єра Олександра Усика