Промоутер: Росія не має права навіть згадувати Усика і Ломаченка

Промоутер українського боксера Олександра Усика – Олександр Красюк – жорстко відповів на слова генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова, який запропонував громадянство Росії Усику та Василю Ломаченку.

У коментарі Sportbox представник першого боксера заявив, що "ця людина", вказуючи на увазі Кремльова, не має права згадувати ім'я Усика та Ломаченка.

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Ця людина не має права навіть згадувати ім'я Усика і Ломаченка. І він сам знає чому,

– зазначив Красюк.

Пропозиція Кремльова з'явилася після того, як Ломаченко й Усик потрапили в базу "Миротворця" після участі в зйомках російського фільму про церкву.

Що відомо про скандал довкола Ломаченка та Усика

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

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