Промоутер анонсував наступного суперника Усика після дебюту у супертяжах
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) стане обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) і Енді Руїсом (33-1, 22 КО).
Але для початку українцю потрібно дебютувати в суперважкому дивізіоні в поєдинку проти Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).
Читайте також: Усик: Лікар сказав, що травма руки може завершити мою кар'єру
Після Спонга Усик стане обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу між Джошуа і Руїсом, тому Олександр просто почекає. Думаю, він буде чекати, а потім битиметься з переможцем,
– розповів в інтерв'ю talkSport со-промоутер Усика Едді Хірн.
Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.
В останньому бою українець важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью (30-3, 20 КО) – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі.
Вибір редакції
-
"Інгулець" вибив "Карпати", "Минай" здолав "Волинь": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України25 вересня , 21:07
-
"Динамо" у надважкому матчі перемогло "Маріуполь" завдяки голу в доданий час: відео25 вересня , 19:03
-
Ястремська сенсаційно перемогла другу ракетку світу на турнірі в Китаї25 вересня , 15:14