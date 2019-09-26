Промоутер анонсував наступного суперника Усика після дебюту у супертяжах

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) стане обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) і Енді Руїсом (33-1, 22 КО).

Але для початку українцю потрібно дебютувати в суперважкому дивізіоні в поєдинку проти Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

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Після Спонга Усик стане обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу між Джошуа і Руїсом, тому Олександр просто почекає. Думаю, він буде чекати, а потім битиметься з переможцем,
– розповів в інтерв'ю talkSport со-промоутер Усика Едді Хірн.

Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.

В останньому бою українець важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью (30-3, 20 КО) – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
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