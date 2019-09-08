Промоутер Ломаченка хоче провести ще один бій у 2019 році та назвав ймовірного суперника

Промоутер чемпіона WBC, WBO та WBA у легкій вазі українця Василя Ломаченка (13-1, 11 КО) Боб Арум сказав, що боксер може провести наступний поєдинок ще у 2019 році. А його ймовірним суперником буде австралієць Джордж Камбосос-молодший (17-0, 10 КО).

За словами Боба Арума, Ломаченко хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Однак для цього йому треба пояс IBF, яким володіє Річард Коммі. Наприкінці року він проведе захист проти Теофімо Лопеса. Тільки після цього Ломаченко та переможець бою Коммі – Лопес зможуть зустрітися. Щоб не гаяти час даремно, Боб Арум хоче організувати Ломаченко ще один поєдинок.

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"Я хочу організувати поєдинок для Ломаченка в цьому році. Я знаю, що за межами США є чимало місць, де можна було б провести такий бій. Я сподіваюся, що ми знайдемо відповідне місце. Він зірка у всьому світі, і це означає, що йому належить битися в інших місцях, крім США. Так само, як це робив Мухаммед Алі, що бився у всьому світі", – заявив Боб Арум.

На питання про те, хто може стати суперником Ломаченка, Боб Арум назвав ім'я австралійця Джорджа Камбососа-молодшого. Він спаринг-партнер Менні Пак'яо.

"У випадку Ломаченка треба шукати найважчих суперників з усіх можливих", – підсумував Боб Арум.

Та варто зауважити, що Ломаченко може битися і проти іншого суперника. Серед претендентів і росіянин. Все через те, що боксерська організація WBC прийняла рішення змінити статус бою в легкій вазі між Девіном Хейні та Зауром Абдуллаєвим. Тепер на кону поєдинку буде звання "тимчасового" чемпіона організації, яким володіє Ломаченко. Бій між американцем Хейні та росіянином Абдуллаєвим відбудеться 13 вересня у Нью-Йорку. Тож його переможець буде претендентом на бій проти українця. Однак WBC може дати Ломаченку певний час, відтак він не одразу проводитиме захист титулу проти одного з цих боксерів.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.