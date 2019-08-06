Промоутер Ломаченка розповів про наступних суперників українця та "франчайзингового" чемпіона

Один з провідних американських промоутерів Боб Арум (Top Rank Promotions) поділився своїми думками про бій Ломаченко – Кемпбелл. А також розповів про наступних ймовірних суперниках українця. І чи зможе Ломаченко отримати титул "франчайзингового" чемпіона.

Про це Боб Арум розповів в інтерв'ю порталу IFL TV.

"Якщо Ломаченко поб'є Кемпбелла, у нього буде три титули (WBA, WBO і WBC в легкій вазі) і його наступний бій запланований з чемпіоном IBF. Це буде або Річард Коммі, або Теофімо Лопес. Якщо у нього будуть всі чотири титули за всіма версіями, тоді він повинен бути "франчайзинговим" чемпіоном та не повинен битися в безглуздих обов'язкових захистах. На мою думку, Ломаченко – один з величніших бійців нашого часу. Чому ми повинні втрачати його час в боях з обов'язковими претендентами, які є неконкурентними. Наприклад, мене примусили організувати поєдинок з британським хлопцем Ентоні Кроллою. Кролла – хороший боєць, але він не повинен бути в рингу з Ломаченко", – заявив Боб Арум.

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Хто такий "франчайзинговий" чемпіон?Це спеціальний титул, яким організація може нагородити топового, елітного боксера, який багато чого досяг в боксі та продовжує залишатися серед кращих. Чемпіонська рада може призначити в кожній ваговій категорії по одному "франчайзинговому" чемпіону. У такого чемпіона буде особливий статус, але також будуть і обов'язки, в тому числі обов'язкові захисти. Чинний чемпіон отримає можливість стати "франчайзинговими", якщо вийде на цей рівень.



Поки що титул франчайзингового чемпіона будуть надавати WBA та WBC. Відтак у цих організація одночасно будуть по два чемпіони світу в одній ваговій категорії: "франчайзинговий" та "звичайний". Першим таким чемпіоном в WBC у середній вазі став Сауль Альварес.

Поділився Боб Арум своїми очікування і від бою Ломаченко – Кемпбелл.

"Я дійсно вірю, що Ломаченко – це найбільш величний боєць з часів Мухаммеда Алі, раннього Мухаммеда Алі. Не має значення наскільки хороший опонент, з яким він зустрічається, мені потрібно приймати сторону Ломаченко. Люк Кемпбелл – відмінний боєць з хорошими здобутками. Він виграв золоту олімпійську медаль, не бувши вихідцем зі Східної Європи та не бувши ідеальним бійцем. У нього величезні вміння. Думаю, це буде відмінний бій. З мого боку, єдиний переможець – це Ломаченко", – підсумував Боб Арум.

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Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Поєдинок відбудеться на The O2 Arena. За місяць до поєдинку Кемпбелл виявився важчим за Ломаченка. Але обом боксерам треба схуднути на 5 кілограмів.