Промоутер назвав дату бою Усик – Чісора

Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що переговори про можливий бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) проходять успішно.

Олександр Усик і Дерек Чісора можуть з'ясувати найсильнішого вже 8 лютого.

До слова: Чісора погодився на бій з Усиком

У мене була зустріч з командою Усика в Монако. Вони дуже зацікавлені в поєдинку з Чісорою. Я також розмовляв з Дереком Чісорою і його менеджером – Девідом Хеєм. Вони теж зацікавлені в бою. 8 лютого – потенційна дата бою. Сподіваюся, вони обидва будуть тут (в Саудівській Аравії, – ред.) на цьому тижні. Я знаю, що прилетить Усик, і я вірю, що Чісора теж приїде,

– наводить слова Хірна Boxing News 24.

Зазначимо, що Усик і Чісора претендують на титульні бої. Вони можуть провести поєдинок з переможцем реваншу Джошуа – Руїс, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Також передбачається, що в бою Усик – Чісора на кін можуть виставити вакантний титул WBO в суперважкій вазі.